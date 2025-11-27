TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Nemetschek SE-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nemetschek SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65,05 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hat, hat nun 153,728 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.11.2025 gerechnet (93,90 EUR), wäre das Investment nun 14 435,05 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44,35 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Nemetschek SE eine Börsenbewertung in Höhe von 10,82 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Ein Nemetschek SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

