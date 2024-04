Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende fester

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 17 807,00 Punkten.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 17 863,00 Punkte, das Tagestief hingegen 17 714,50 Zähler.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.03.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 17 916,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.01.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 612,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.04.2023, lag der LUS-DAX bei 15 897,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,35 Prozent. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Zählern.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,68 Prozent auf 225,90 EUR), Continental (+ 2,58 Prozent auf 63,50 EUR), Commerzbank (+ 2,49 Prozent auf 13,37 EUR), Deutsche Bank (+ 2,04 Prozent auf 14,80 EUR) und RWE (+ 2,02 Prozent auf 32,34 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Sartorius vz (-15,41 Prozent auf 278,90 EUR), Rheinmetall (-4,02 Prozent auf 510,40 EUR), Infineon (-1,94 Prozent auf 30,89 EUR), Siemens Healthineers (-1,73 Prozent auf 51,18 EUR) und Heidelberg Materials (-1,56 Prozent auf 94,50 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 6 767 337 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198,872 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at