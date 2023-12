DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Allianz von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Allianz-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Allianz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Allianz-Anteile 175,38 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,019 Allianz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Allianz-Aktien wären am 07.12.2023 13 807,16 EUR wert, da der Schlussstand 242,15 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38,07 Prozent zugenommen.

Allianz war somit zuletzt am Markt 92,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at