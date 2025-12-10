Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Rentables Siemens Energy-Investment? 10.12.2025 10:04:06

DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Siemens Energy eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 10.12.2024 wurde das Siemens Energy-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Siemens Energy-Papier an diesem Tag bei 49,39 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 202,470 Siemens Energy-Aktien im Depot. Die gehaltenen Siemens Energy-Papiere wären am 09.12.2025 23 982,59 EUR wert, da der Schlussstand 118,45 EUR betrug. Das entspricht einem Plus von 139,83 Prozent.

Jüngst verzeichnete Siemens Energy eine Marktkapitalisierung von 100,65 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wagte die Siemens Energy-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs des Siemens Energy-Papiers bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

