Aktie auf dem Prüfstand 10.12.2025 11:58:49

Siemens Energy-Analyse: Neutral-Bewertung von Citigroup Corp. für Aktie

Siemens Energy-Analyse: Neutral-Bewertung von Citigroup Corp. für Aktie

Citigroup Corp.-Analyst Vivek Midha hat sich das Siemens Energy-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova mit einem Kursziel von 116 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Vivek Midha rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die Signale des wichtigsten Konkurrenten. Sie stützten nämlich die "Höher-für-länger"-These eines anhaltenden Booms.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 4,2 Prozent im Plus bei 123,40 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 6,00 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 899 539 Siemens Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 144,9 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 11.02.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

