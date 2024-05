DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Siemens Energy von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens Energy-Anteilen an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Siemens Energy-Papier bei 22,18 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Siemens Energy-Aktie investiert hat, hat nun 4,509 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Siemens Energy-Aktie auf 19,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,02 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 12,98 Prozent gleich.

Siemens Energy war somit zuletzt am Markt 14,96 Mrd. Euro wert. Siemens Energy-Papiere wurden am 28.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Siemens Energy-Papiers belief sich damals auf 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

