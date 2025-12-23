Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

Hochrechnung 23.12.2025 16:04:08

Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Apple eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Apple-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 255,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,392 Apple-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,15 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 22.12.2025 auf 270,97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 6,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 4,04 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Vividrange / Shutterstock.com

