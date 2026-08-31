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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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31.08.2026 14:18:13

EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

31.08.2026 / 14:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 4. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 31. August 2026 – Im Zeitraum vom 24. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 wurde eine Anzahl von 591.251 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz
24.08.2026 50.710 52,4461 XETA
24.08.2026 13.816 52,3913 TQEX
24.08.2026 46.112 52,4347 CEUX
24.08.2026 9.362 52,4057 AQEU
25.08.2026 11.732 51,8450 XETA
25.08.2026 5.028 51,7466 TQEX
25.08.2026 30.905 51,7124 CEUX
25.08.2026 2.335 51,7871 AQEU
26.08.2026 50.297 51,9399 XETA
26.08.2026 19.845 51,9312 TQEX
26.08.2026 76.447 51,9346 CEUX
26.08.2026 13.411 51,9684 AQEU
27.08.2026 40.990 51,3987 XETA
27.08.2026 11.521 51,3978 TQEX
27.08.2026 60.101 51,3822 CEUX
27.08.2026 7.388 51,4147 AQEU
28.08.2026 55.017 52,3008 XETA
28.08.2026 14.201 52,3030 TQEX
28.08.2026 67.152 52,3030 CEUX
28.08.2026 4.881 52,2895 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 28. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 2.389.217 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com


31.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet: www.basf.com
LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2391126  31.08.2026 CET/CEST

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