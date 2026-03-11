HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|
11.03.2026 16:13:33
EQS-CMS: HelloFresh SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: HelloFresh SE
/ Aktienrückkauf
Bekanntgabe von Aktienrückkäufen gemäß Artikel 5 Abs. 1 Buchst. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission: 64. Zwischenbericht
Der Vorstand der HelloFresh SE (ISIN: DE000A161408) (die „Gesellschaft“) hat am 23. Dezember 2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, im Zeitraum vom 02. Januar 2025 bis spätestens 31. Dezember 2025 einen weiteren Rückkauf von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Am 13. August 2025 hat der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft die Verlängerung dieses laufenden Aktienrückkaufprogramms bis spätestens zum 31. Dezember 2026 beschlossen. Am selben Tag gab die Gesellschaft die Einzelheiten dieses verlängerten und erweiterten Programms gemäß Artikel 5 Abs. 1 Buchst. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Artikel 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission bekannt.
Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschließlich 11. März 2026 wurden von der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Aktien im Rahmen des Programms auf Xetra wie folgt zurückgekauft:
1 Ohne mit dem Erwerb verbundene Kosten.
Weitere Einzelheiten über das Aktienrückkaufprogramm sowie die obenstehenden Transaktionen sind unter der Rubrik Aktien auf der Investor Relations-Website der Gesellschaft (https://ir.hellofreshgroup.com/websites/HelloFresh/German/1800/aktienrueckkauf-2025.html) verfügbar.
Vom 2. Januar 2025 bis einschließlich 11. März 2026 wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms 20.282.554 Aktien der Gesellschaft für insgesamt EUR 152 Mio. (ohne Nebenkosten der Aktienrückkäufe) zurückgekauft. Davon wurden 15.900.000 Aktien nach der entsprechenden Erteilung der Ermächtigung durch die Hauptversammlung der Gesellschaft am 6. Juni 2025 zurückgekauft. Damit ist dieses Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
Berlin, Deutschland, 11. März 2026
HelloFresh SE
