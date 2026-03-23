NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,70 auf 8,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Ergebnisse des vierten Quartals an. Das gekürzte Kursziel begründete er jedoch mit einer Erhöhung des risikofreien Zinssatzes bei der Kalkulation der durchschnittlichen Kapitalkosten./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 22:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.