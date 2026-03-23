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WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

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23.03.2026 07:13:48

HelloFresh Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh von 8,70 auf 8,35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Ergebnisse des vierten Quartals an. Das gekürzte Kursziel begründete er jedoch mit einer Erhöhung des risikofreien Zinssatzes bei der Kalkulation der durchschnittlichen Kapitalkosten./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 09:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 22:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HelloFresh Buy
Unternehmen:
HelloFresh 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8,35 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
3,64 € 		Abst. Kursziel*:
129,08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
3,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
137,01%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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