Freundlicher Handel: Dow Jones am Mittag stärker

Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,30 Prozent fester bei 38 264,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11,535 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,725 Prozent höher bei 38 426,78 Punkten in den Handel, nach 38 150,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 38 106,84 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 38 296,64 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,389 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, notierte der Dow Jones bei 37 689,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wurde der Dow Jones mit 33 274,58 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 092,96 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 1,46 Prozent nach oben. Bei 38 588,86 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2,87 Prozent auf 124,25 USD), Coca-Cola (+ 1,92 Prozent auf 60,63 USD), Walmart (+ 1,60 Prozent auf 167,89 USD), Microsoft (+ 1,58 Prozent auf 403,86 USD) und Amgen (+ 1,52 Prozent auf 319,03 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Honeywell (-3,51 Prozent auf 195,17 USD), Boeing (-1,53 Prozent auf 207,82 USD), Dow (-1,24 Prozent auf 52,94 USD), JPMorgan Chase (-0,99 Prozent auf 172,63 USD) und Intel (-0,86 Prozent auf 42,71 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 680 675 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,814 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

