Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag stärker

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 klettert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr um 0,30 Prozent auf 8 130,45 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,510 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,007 Prozent tiefer bei 8 105,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 105,78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 132,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 082,52 Einheiten.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,772 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der CAC 40 mit 8 151,92 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 24.01.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 455,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 573,86 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,96 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 253,59 Punkten. Bei 7 281,10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 12 814 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 397,496 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Engie (ex GDF Suez)-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,46 Prozent gelockt.

