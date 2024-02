Freundlicher Handel: MDAX am Nachmittag freundlich

Am Donnerstag notiert der MDAX um 15:43 Uhr via XETRA 0,63 Prozent höher bei 26 213,19 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 246,229 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,428 Prozent auf 26 161,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 050,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 26 341,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 155,66 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 1,61 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 15.01.2024, einen Wert von 25 987,69 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.11.2023, einen Stand von 26 454,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.02.2023, wurde der MDAX mit 28 651,03 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Minus von 2,33 Prozent zu Buche. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 6,57 Prozent auf 23,77 EUR), Aroundtown SA (+ 3,83 Prozent auf 1,83 EUR), LEG Immobilien (+ 3,74 Prozent auf 72,08 EUR), HOCHTIEF (+ 3,34 Prozent auf 102,10 EUR) und HelloFresh (+ 2,30 Prozent auf 12,66 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Gerresheimer (-5,05 Prozent auf 90,30 EUR), thyssenkrupp (-3,59 Prozent auf 4,76 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,34 Prozent auf 146,20 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 85,22 EUR) und Talanx (-1,26 Prozent auf 66,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 844 705 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 17,495 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). RTL-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,09 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at