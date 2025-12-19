Vodafone Group Aktie
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
|Vodafone Group-Anlage im Blick
|
19.12.2025 10:03:56
FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Vodafone Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,67 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Vodafone Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,120 Vodafone Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.12.2025 gerechnet (0,96 GBP), wäre die Investition nun 143,87 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,87 Prozent.
Am Markt war Vodafone Group jüngst 22,58 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
