Vodafone Group Aktie

Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vodafone Group-Anlage im Blick 19.12.2025 10:03:56

FTSE 100-Papier Vodafone Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vodafone Group von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Vodafone Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Vodafone Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 0,67 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Vodafone Group-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 149,120 Vodafone Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.12.2025 gerechnet (0,96 GBP), wäre die Investition nun 143,87 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 43,87 Prozent.

Am Markt war Vodafone Group jüngst 22,58 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten