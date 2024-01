Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

So bewegt sich der LUS-DAX am fünften Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent fester bei 16 628,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 596,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 654,50 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 19.12.2023, mit 16 764,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 14 946,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 14 994,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 0,693 Prozent nach unten. Bei 16 964,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell BASF (+ 1,42 Prozent auf 44,28 EUR), Siemens Energy (+ 1,41 Prozent auf 11,89 EUR), EON SE (+ 1,01 Prozent auf 12,45 EUR), RWE (+ 0,95 Prozent auf 37,27 EUR) und Hannover Rück (+ 0,80 Prozent auf 227,60 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-0,66 Prozent auf 209,40 EUR), Zalando (-0,64 Prozent auf 16,41 EUR), Siemens Healthineers (-0,42 Prozent auf 52,58 EUR), Sartorius vz (-0,37 Prozent auf 296,20 EUR) und Covestro (-0,21 Prozent auf 47,84 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 406 304 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 169,396 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,45 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

