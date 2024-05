Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit Abgaben

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,03 Prozent tiefer bei 18 649,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 18 641,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 767,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.04.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 18 179,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 23.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 17 404,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.05.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 16 080,00 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 11,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 2,86 Prozent auf 233,60 EUR), Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 24,55 EUR), Siemens (+ 2,08 Prozent auf 177,32 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,93 Prozent auf 99,24 EUR) und Rheinmetall (+ 1,65 Prozent auf 530,90 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,69 Prozent auf 28,50 EUR), EON SE (-1,63 Prozent auf 12,34 EUR), adidas (-1,55 Prozent auf 221,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,54 Prozent auf 21,77 EUR) und QIAGEN (-1,42 Prozent auf 39,96 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 560 816 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,100 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at