HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Analysteneinschätzung
|
11.05.2026 09:52:00
HelloFresh-Aktie schwach: Experten werden vorsichtiger
Zwei Abstufungen der Aktien von HelloFresh haben dem Kurs der Aktien am Montag zugesetzt. Via XETRA geht es am Montag stellenweise weitere 0,90 Prozent nach unten auf 4,08 Euro.
Die Abstufung der Kreditbonität des Unternehmens auf Junk-Status durch die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) basiere auf einer hohen Verschuldung, sagte ein Händler. So habe HelloFresh im ersten Quartal 750 Millionen langfristige und 830 Millionen Euro kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Dem stehe eine Bilanzsumme von 2,2 Milliarden Euro gegenüber.
Hinzu kommt eine Abstufung auf "Sell" von "Hold" durch das Investmenthaus Stifel. Das von 4,20 auf 3,50 Euro gesenkte Kursziel räumt den Aktien ein Abwärtspotenzial von 15 Prozent ein per Schlusskurs am Freitag.
/bek/stk
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Bildquelle: HelloFresh SE
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