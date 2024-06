Investment-Note für Siemens Energy-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern dürfte auf das obere Ende der Jahresziele für Wachstum und Gewinnmarge zielen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Die Siemens Energy-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:05 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 24,35 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 14,99 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 515 476 Siemens Energy-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 102,9 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert.

