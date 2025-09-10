Investment-Tipp Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Entwicklungen seien aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten.

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:03 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 95,60 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 34,94 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 112 542 Stück. Auf Jahressicht 2025 büßte die Aktie um 22,3 Prozent ein. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von Beiersdorf wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

