Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

Beiersdorf-Analyse im Fokus 10.09.2025 17:19:48

Investment-Tipp Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Beiersdorf-Aktie durch Bernstein Research liegen vor.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die von ihm gecoverten Kosmetik-Unternehmen hätten sich in China im August trotz einer breiteren Schwäche des dortigen Online-Kosmetikmarktes gut gehalten und den Bruttowarenwert im Durchschnitt gesteigert, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Entwicklungen seien aber dennoch abgewichen. L?Oreal und Estee Lauder seien weiter stark gewesen, während Procter & Gamble Beauty und Proya auch gewachsen seien und Unilever sowie LVMH hier eher unter Druck gestanden hätten.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:03 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 95,60 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 34,94 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 112 542 Stück. Auf Jahressicht 2025 büßte die Aktie um 22,3 Prozent ein. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für Q4 2025 von Beiersdorf wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 12:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Travis Wolfe / Shutterstock.com,Beiersdorf AG

16:29 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
29.08.25 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.08.25 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11.08.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
