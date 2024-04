Investment-Tipp Beiersdorf-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Für die positive Überraschung beim Wachstum aus eigener Kraft habe ausschließlich das Konsumentengeschäft gesorgt, schrieb Analyst Guillaume Delmasam Dienstag in einer ersten Reaktion. Dagegen habe die Klebstoffstarte Tesa enttäuscht.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Beiersdorf-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 10:34 Uhr 1,1 Prozent auf 133,80 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 17,04 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 160 316 Beiersdorf-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2024 sank die Aktie um 1,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

