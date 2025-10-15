Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Aktie bewertet
|
15.10.2025 13:04:47
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens Energy-Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die globale Nachfrage nach Strom werde in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter deutlich steigen, was einen erheblichen Ausbau der elektrischen Infrastruktur erforderlich mache, schrieb Gael de-Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zuge dessen hätten sich die Aktien des deutschen Energietechnikkonzerns zu einem der attraktivsten Titel Europas mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz entwickelt.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Siemens Energy-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 106,50 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7,98 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 453 798 Siemens Energy-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 legte das Papier um 111,4 Prozent zu. Siemens Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
