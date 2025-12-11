Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Experten-Analyse
|
11.12.2025 15:34:51
Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Signale des US-Energieanlagenbauers ließen positive Rückschlüsse auf den deutschen Energietechnikkonzern zu, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Siemens Energy legte um 15:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 124,30 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 8,61 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 749 997 Siemens Energy-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 146,7 Prozent nach oben. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 07:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|124,00
|-0,36%
