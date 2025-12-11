Deutsche Bank AG beurteilt Siemens Energy-Aktie mit Buy

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Siemens Energy-Aktie durch Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach dem Investorentag von GE Vernova auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die Signale des US-Energieanlagenbauers ließen positive Rückschlüsse auf den deutschen Energietechnikkonzern zu, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Siemens Energy legte um 15:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 124,30 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 8,61 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 749 997 Siemens Energy-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte die Aktie um 146,7 Prozent nach oben. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

