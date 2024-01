LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Handelsende in Rot

Der LUS-DAX zeigte sich heute in Rot.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 0,50 Prozent tiefer bei 16 613,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 16 792,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 608,50 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 15.12.2023, einen Wert von 16 726,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, mit 15 110,00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.01.2023, den Stand von 15 154,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 0,782 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 964,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 447,00 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Continental (+ 1,15 Prozent auf 73,64 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 385,00 EUR), Commerzbank (+ 0,79 Prozent auf 11,44 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,78 Prozent auf 205,90 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,73 Prozent auf 22,67 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Fresenius SE (-3,34 Prozent auf 26,95 EUR), Beiersdorf (-2,82 Prozent auf 134,25 EUR), Zalando (-2,77 Prozent auf 17,74 EUR), Porsche (-2,60 Prozent auf 73,54 EUR) und Siemens Energy (-2,57 Prozent auf 12,13 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 5 375 535 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 169,443 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,10 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at