LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge

Der LUS-DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Dienstag bewegt sich der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,03 Prozent fester bei 18 747,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 750,50 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 709,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 17 716,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 179,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, einen Stand von 16 282,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,96 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 0,66 Prozent auf 180,56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,20 Prozent auf 459,10 EUR), Sartorius vz (+ 0,19 Prozent auf 270,50 EUR), Symrise (+ 0,05 Prozent auf 103,10 EUR) und Henkel vz (+ 0,02 Prozent auf 84,56 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Siemens Energy (-1,97 Prozent auf 23,87 EUR), Zalando (-1,24 Prozent auf 23,97 EUR), Bayer (-0,98 Prozent auf 28,39 EUR), Infineon (-0,97 Prozent auf 37,13 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,92 Prozent auf 29,21 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die Siemens Energy-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 978 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 206,622 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,98 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at