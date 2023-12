MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Hensoldt stecken Kapitalerhöhung weg

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sog positiver Vorgaben der Wall Street sind die europäischen Börsen mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Freitag gestartet. Der DAX liegt 0,2 Prozent höher bei 16.661 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt einen Tick stärker zu. Am Anleihemarkt geht es mit den Kursen etwas nach unten, die Renditen steigen also.

Vor Bekanntgabe der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag dürfte sich das Geschäft zurückhaltend entwickeln. Die Zahlen könnten stärkere Bewegungen auslösen, denn die Märkte haben zuletzt kräftige Zinssenkungen durch die US-Notenbank im kommenden Jahr eingepreist. Dazu hatten auch Signale eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes beigetragen. Der Arbeitsmarktbericht gilt neben der Inflation als maßgeblich für die Zinspolitik der US-Notenbank.

Ein zu guter Arbeitsmarktbericht könnte damit nun zur Gefahr für die Börsen werden, betont QC Partners. Denn er könne die Fed dazu veranlassen, mit Zinssenkungen abzuwarten. US-Notenbankchef Powell hatte zuletzt betont, dass es noch zu früh sei, über Zinssenkungen zu spekulieren.

Am Devisenmarkt richten sich die Blicke weiter auf den Yen. Die japanische Währung hatte am Vortag auf breiter Front massiv aufgewertet und verteidigt die Gewinne. Aussagen von Notenbankchef Kazuo Ueda schürten Spekulationen über eine bevorstehende Straffung der Geldpolitik der Bank of Japan, die derzeit immer noch ultraexpansiv ist. Die nächste geldpolitische Sitzung findet am 18. Dezember statt. Aktuell kostet der Dollar 143,95 Yen, im Tagestief war er schon bis auf 142,50 abgesackt. Zur gleichen Vortageszeit kostete er noch über 146 Yen.

Hensoldt mit Kapitalerhöhung schwächer erwartet

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage weiter dünn. Hensoldt zeigen Stärke und liegen nach Abschluss der Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik GmbH mit 1,3 Prozent fester bei 24,20 Euro. Im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens mit institutionellen Anlegern wurden 10,5 Millionen neue Aktien platziert - zu einem Platzierungspreis von 22,94 Euro je Aktie.

Tagessieger im DAX sind bislang Sartorius mit einem Plus von 4,1 Prozent. Kursbewegende Nachrichten zu der Aktie gibt es nicht. Möglicherweise habe der Anstieg über die Marke von 300 Euro technische Käufe ausgelöst, heißt es im Handel.

Um 2,4 Prozent nach unten geht es für Siemens Energy. JP Morgan hat die Aktie auf Untergewichten abgestuft von Neutral. Nach einer Kurszielsenkung durch die Deutsche Bank verlieren MTU Aero 1,6 Prozent. Im TecDAX büßen Nemetschek nach einer Abstufung durch Berenberg 1,1 Prozent ein.

Kaum bewegt zeigen sich Vodafone (-0,2%). In Großbritannien fordert eine Anwaltskanzlei von den Mobilfunkanbietern Vodafone, EE, O2 und Three insgesamt 3 Milliarden Pfund an überhöhten Vertragskosten zurück. Laut der Kanzlei Charles Lyndon haben die vier Unternehmen die Handymobilfunkverträge ihrer Kunden nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit nicht sofort gestoppt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.490,28 +0,4% 16,51 +18,4%

Stoxx-50 4.041,31 +0,3% 12,10 +10,7%

DAX 16.660,87 +0,2% 31,88 +19,7%

MDAX 26.619,73 +0,3% 84,79 +6,0%

TecDAX 3.246,38 +0,8% 26,29 +11,1%

SDAX 13.137,02 +0,2% 30,66 +10,2%

FTSE 7.534,95 +0,3% 21,23 +0,8%

CAC 7.473,44 +0,6% 44,92 +15,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,22 +0,03 -0,35

US-Zehnjahresrendite 4,17 +0,02 +0,29

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,0786 -0,1% 1,0781 1,0787 +0,8%

EUR/JPY 155,28 -0,2% 155,37 155,35 +10,6%

EUR/CHF 0,9436 -0,1% 0,9438 0,9455 -4,7%

EUR/GBP 0,8584 +0,1% 0,8570 0,8578 -3,0%

USD/JPY 143,97 -0,2% 144,12 144,02 +9,8%

GBP/USD 1,2565 -0,2% 1,2579 1,2575 +3,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1694 +0,1% 7,1682 7,1589 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 43.257,88 +0,2% 43.388,36 43.598,41 +160,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,90 69,34 +2,2% +1,56 -7,7%

Brent/ICE 75,60 74,05 +2,1% +1,55 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,635 40,33 +3,2% +1,31 -52,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.029,47 2.028,63 +0,0% +0,84 +11,3%

Silber (Spot) 23,77 23,81 -0,1% -0,03 -0,8%

Platin (Spot) 918,99 911,00 +0,9% +7,99 -14,0%

Kupfer-Future 3,79 3,78 +0,0% +0,00 -0,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

December 08, 2023 03:52 ET (08:52 GMT)