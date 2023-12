MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag in der Verlustzone

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,45 Prozent leichter bei 26 463,21 Punkten. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 245,499 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,190 Prozent auf 26 532,20 Punkte an der Kurstafel, nach 26 582,80 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 26 463,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 26 695,40 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0,671 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der MDAX noch bei 25 409,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 055,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 018,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 3,88 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23 626,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell ENCAVIS (+ 3,02 Prozent auf 13,65 EUR), LANXESS (+ 2,48 Prozent auf 26,86 EUR), Talanx (+ 2,19 Prozent auf 69,85 EUR), HENSOLDT (+ 2,03 Prozent auf 24,14 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,36 Prozent auf 100,50 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen SMA Solar (-6,36 Prozent auf 53,75 EUR), Delivery Hero (-5,78 Prozent auf 28,47 EUR), Lufthansa (-2,79 Prozent auf 7,99 EUR), HelloFresh (-2,39 Prozent auf 14,32 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,24 Prozent auf 91,50 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. 3 964 543 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 17,327 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,35 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

