Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags leichter

Am Donnerstag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag tendiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,49 Prozent tiefer bei 17 819,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,817 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 18 088,17 Punkte an der Kurstafel, nach 18 088,70 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 100,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 814,80 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,459 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 18 261,31 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.01.2024, den Stand von 16 906,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 872,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,26 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 567,16 Punkten. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 7,06 Prozent auf 16,49 EUR), Infineon (+ 3,58 Prozent auf 32,56 EUR), Commerzbank (+ 1,12 Prozent auf 14,01 EUR), RWE (+ 0,88 Prozent auf 31,94 EUR) und Bayer (+ 0,70 Prozent auf 27,16 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-3,92 Prozent auf 500,20 EUR), SAP SE (-3,70 Prozent auf 169,06 EUR), Symrise (-3,60 Prozent auf 100,35 EUR), Sartorius vz (-2,90 Prozent auf 284,50 EUR) und MTU Aero Engines (-2,77 Prozent auf 217,30 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 21 369 435 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,101 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at