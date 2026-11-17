Bernstein Research hat die Infineon-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Infineon mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Im Nachgang der Messe Electronica 2026 in München schrieb Analyst Aleksander Peterc am Montag: Der Bereich Robotic sei zunächst eine Frage von Daten, Software und konkreten Anwendung, bevor die Volumina in den Vordergrund rückten. Unternehmen wie Melexis, STMicro und Infineon weiteten ihre Portfolios für Sensorik, Steuerung und Leistungselektronik auf den Robotik-Bereich aus. Das Marktpotenzial für die dort einsetzbaren Komponenten sei attraktiv, doch Aspekte wie Geschicklichkeit, Systemintegration und der praktische Einsatz stellten weiterhin Hürden dar. Peterc sieht eher langfristiges Potenzial und weniger eine wesentliche Triebfeder für das Jahr 2027.

Aktienanalyse online: Die Infineon-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Infineon-Aktie musste um 12:21 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 48,67 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 68,50 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 1 046 873 Infineon-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 30,0 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Infineon am 03.02.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 20:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.