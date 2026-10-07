OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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07.10.2026 12:29:27
OMV-Manager wird neuer Finanzvorstand von Verbund
Stefan Waldner, seit zwei Jahrzehnten im Finanzbereich der OMV tätig, wechselt für zumindest zwei Jahre zum teilstaatlichen EnergiekonzernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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