OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
|
06.01.2026 09:00:00
OMV - RBC bestätigt "Sector Perform"
Die OMV habe im vergangenen Jahr ihre europäischen integrierten Branchenkollegen hinter sich gelassen, begünstigt durch einen breiteren EU-Erholungstrade sowie durch den Abschluss des BGI-Deals, schrieb Dhanani in der am Dienstag vorgelegten Branchenstudie. Die Einbindung von Borouge Group International (BGI) stärke die Investmentstory der OMV und verbessere die Ausgangslage für eine spätere Erholung im Chemiegeschäft.
In Gesprächen mit Investoren habe sich jedoch gezeigt, dass ein Teil des Marktes die Aktie weiterhin primär als Wette auf eine Erholung der Chemiesparte betrachte. Angesichts des mittelfristig weiterhin trüben Branchenausblicks dürften daher einige Investoren vorerst an der Seitenlinie bleiben.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 6,02 Euro für 2025 sowie 6,21 bzw. 6,32 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,45 Euro für 2025 sowie 4,70 bzw. 4,85 Euro für 2026 bzw. 2027.
Analysierendes Institut RBC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OMV AGmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime stärker (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse Wien: ATX Prime beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Wiener Börse-Handel: ATX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu OMV AGmehr Analysen
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|OMV buy
|Baader Bank
|17.10.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.25
|OMV kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.03.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|16.03.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|10.02.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|14.01.20
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|31.10.19
|OMV verkaufen
|Credit Suisse Group
|17.11.25
|OMV buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.25
|OMV accumulate
|Erste Group Bank
|12.09.24
|OMV neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.09.24
|OMV buy
|Erste Group Bank
|03.07.24
|OMV Equal weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|OMV AG
|48,44
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.