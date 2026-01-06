OMV - RBC bestätigt "Sector Perform"

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einschätzung "Sector Perform" für die Aktien des Ölkonzerns OMV bestätigt. Das Kursziel sieht Analyst Adnan Dhanani unverändert bei 50,00 Euro. Zum Vergleich: Der Schlusskurs der OMV-Titel lag am Montag bei 48,40 Euro.

Die OMV habe im vergangenen Jahr ihre europäischen integrierten Branchenkollegen hinter sich gelassen, begünstigt durch einen breiteren EU-Erholungstrade sowie durch den Abschluss des BGI-Deals, schrieb Dhanani in der am Dienstag vorgelegten Branchenstudie. Die Einbindung von Borouge Group International (BGI) stärke die Investmentstory der OMV und verbessere die Ausgangslage für eine spätere Erholung im Chemiegeschäft.

In Gesprächen mit Investoren habe sich jedoch gezeigt, dass ein Teil des Marktes die Aktie weiterhin primär als Wette auf eine Erholung der Chemiesparte betrachte. Angesichts des mittelfristig weiterhin trüben Branchenausblicks dürften daher einige Investoren vorerst an der Seitenlinie bleiben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Analysten 6,02 Euro für 2025 sowie 6,21 bzw. 6,32 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,45 Euro für 2025 sowie 4,70 bzw. 4,85 Euro für 2026 bzw. 2027.

