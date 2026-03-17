Die Analysten der britischen Bank Barclays haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 47 auf 52 Euro nach oben revidiert. Die Empfehlung "Underweight" für die Papiere des heimischen Öl-, Gas- und Chemieunternehmens wurde gleichzeitig unverändert belassen.

Die OMV-Aktie erscheint laut Barclays-Einschätzung im Vergleich zu den Branchenkollegen teuer, was durch eine niedrigere Cash-Rendite, vergleichsweise schwächere ESG-Kennzahlen und eine geringere finanzielle Dynamik als bei Wettbewerbern verstärkt wird. Aufgrund des höheren Engagements im Chemiesektor dürfte das Unternehmen jedoch weniger anfällig für Ölpreisschwankungen sein.

Die Prognose für den Gewinn je Aktie im Jahr 2026 lautet auf 7,26 Euro. In den zwei Folgejahren soll dieser bei 6,22 bzw. 6,44 Euro liegen, schätzen die Experten. Als Dividendenausschüttungen für diese Zeitraum erwartet Barclays jährlich 5,16 bzw. 5,30 und 5,29 Euro pro Anteilsschein.

Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse bei 60,65 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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