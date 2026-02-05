OMV Aktie
|51,40EUR
|-1,55EUR
|-2,93%
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV buy
Die Analysten der Schweizer Großbank UBS haben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 52,00 auf 55,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde in Reaktion auf die von dem Energie- und Chemiekonzern gemeldeten Jahresergebnisse gleichzeitig bestätigt.
Die OMV hat solide Ergebnisse für das abgelaufene Jahr geliefert, schreibt der UBS-Experte Joshua Stone in seiner Analyse. Profitiert habe der Konzern dabei weiter von der starken Integration seiner Chemie- und Raffineriesparte.
Die Barclays-Analysten haben ihre Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr der OMV in Reaktion auf die neuen Zahlen von zuletzt 6,64 auf 6,39 Euro je Aktie revidiert. Ihre neuen Schätzungen für die beiden Folgejahre liegen bei 5,90 (2027) bzw. 6,57 (2028) Euro je Aktie. Für heuer erwarten die Experten eine Dividende von 4,45 Euro je Aktie. Für die Folgejahre rechnen sie mit einer Dividende von 4,55 (2027) bzw. 4,65 (2028) Euro je Aktie.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
mik/spa
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0083 2026-02-05/14:20
|Zusammenfassung: OMV AG buy
|
Unternehmen:
OMV AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
buy
|
Kurs*:
51,45 €
|
Abst. Kursziel*:
6,90%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
51,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,11%
|
Analyst Name::
Stone Joshua
|
KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AG
|
12:26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime fällt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11:52
|OMV-Aktie in Rot: Barclays bestätigt nach Zahlen "Underweight" - Kursziel unverändert (APA)
|
09:29
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: Börsianer lassen ATX Prime zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|OMV-Aktie klettert: Operatives Ergebnis rückläufig, Dividende vorgeschlagen (APA)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)