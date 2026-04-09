OMV Aktie
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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
OMV - Barclays passt Gewinnschätzungen an
Die Analysten von Barclays haben ihre Gewinnschätzungen für die Aktien der heimischen OMV nach der jüngsten Trading Update-Vorlage angepasst. Die Einstufung "Underweight" sowie das Kursziel in Höhe von 52,00 Euro wurde von Analyst Ramachandra Kamath unverändert belassen.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Barclays-Analysten nun 6,72 statt zuvor 7,29 Euro für 2026, sowie 6,33 (zuvor: 6,45) bzw. 6,46 (zuvor: 6,56) Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 3,93 Euro für 2026, sowie 4,69 bzw. 4,77 Euro für 2027 bzw. 2028.
Die Barclays-Experten senken ihre Prognose für das operative Ergebnis des ersten Quartals um ca. 14 Prozent, was auf eine Kombination aus Absicherungsverlusten und geringeren Margen im Groß- und Einzelhandel zurückzuführen ist. Ein Anstieg des Betriebskapitals und eine Kapitalzuführung in Höhe von 1,5 Mrd. Euro an das Joint Venture Borouge Group International (BGI) werden die Verschuldungsquote im ersten Quartal 2026 erhöhen, hieß es weiter.
Am Donnerstagvormittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,97 Prozent bei 59,60 Euro.
Analysierendes Institut Barclays
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
AFA0032 2026-04-09/10:09
|Zusammenfassung: OMV AG
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Unternehmen:
OMV AG
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
52,00 €
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Rating jetzt:
-
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Kurs*:
59,40 €
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Abst. Kursziel*:
-12,46%
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Rating update:
-
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Kurs aktuell:
59,25 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-12,24%
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Analyst Name::
Ramachandra Kamath
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KGV*:
-
Nachrichten zu OMV AG
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