Optimismus in Frankfurt: DAX startet mit Gewinnen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Freitag fort.

Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent fester bei 25 070,38 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,053 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,194 Prozent stärker bei 25 075,33 Punkten in den Handel, nach 25 026,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 055,28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 083,59 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,008 Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 400,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, stand der DAX noch bei 22 839,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der DAX einen Wert von 23 057,38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,61 Prozent auf 1 209,40 EUR), Infineon (+ 1,46 Prozent auf 83,21 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,46 Prozent auf 45,25 EUR), BMW (+ 1,41 Prozent auf 60,58 EUR) und Porsche Automobil (+ 0,83 Prozent auf 30,47 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,38 Prozent auf 80,42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,60 Prozent auf 40,60 EUR), RWE (-1,28 Prozent auf 53,88 EUR), Zalando (-1,10 Prozent auf 24,22 EUR) und EON SE (-0,88 Prozent auf 18,03 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 250 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 208,174 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at