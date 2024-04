Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochmittag Gewinne

Kaum bewegt zeigt sich der DAX am Mittag.

Der DAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,19 Prozent auf 18 172,11 Punkte. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,791 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 18 140,19 Punkte an der Kurstafel, nach 18 137,65 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18 226,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 129,57 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,45 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, erreichte der DAX einen Wert von 18 205,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, betrug der DAX-Kurs 16 889,92 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, stand der DAX noch bei 15 863,95 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,36 Prozent nach oben. Bei 18 567,16 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 5,96 Prozent auf 31,58 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,57 Prozent auf 52,98 EUR), adidas (+ 0,97 Prozent auf 230,10 EUR), SAP SE (+ 0,94 Prozent auf 176,50 EUR) und Beiersdorf (+ 0,87 Prozent auf 138,80 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Zalando (-1,82 Prozent auf 25,96 EUR), Deutsche Börse (-1,51 Prozent auf 185,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,07 Prozent auf 120,05 EUR), Symrise (-0,96 Prozent auf 103,55 EUR) und Allianz (-0,89 Prozent auf 268,10 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 874 995 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 193,876 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,92 zu Buche schlagen. Mit 7,50 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at