Alstom Aktie
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
|CAC 40 im Blick
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15.06.2026 15:58:47
Optimismus in Paris: CAC 40 mit Gewinnen
Am Montag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0,92 Prozent höher bei 8 427,80 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,467 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,33 Prozent auf 8 462,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 350,87 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 506,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8 426,25 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 952,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7 911,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 684,68 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,84 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 642,23 Punkte. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 260 700 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 252,499 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
2026 weist die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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