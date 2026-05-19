Alstom Aktie
|16,94EUR
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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere des Bahntechnikkonzerns stehen zudem auf der "Analyst Focus List" mit den besten Anlageideen von JPMorgan. Es komme zwar zu gewissen Verzögerungen auf der Strecke, aber die mittelfristigen Perspektiven blieben attraktiv, schrieb Akash Gupta am Montagabend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16,75 €
|
Abst. Kursziel*:
61,24%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
59,43%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
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|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07:07
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
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|DZ BANK
|13.05.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
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