Alstom Aktie
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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
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Unternehmen:
Alstom S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
28,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
15,56 €
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Abst. Kursziel*:
79,95%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
15,56 €
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Abst. Kursziel aktuell:
79,95%
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Analyst Name::
Phil Buller
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KGV*:
-
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