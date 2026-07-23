Alstom Aktie

16,05EUR 0,14EUR 0,88%
Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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23.07.2026 14:01:22

Alstom Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller habe einen behäbigen Start ins laufende Geschäftsjahr hingelegt, rechne jedoch mit einer zunehmenden Dynamik im weiteren Verlauf, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
15,90 € 		Abst. Kursziel*:
19,53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,42%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:01 Alstom Hold Deutsche Bank AG
22.07.26 Alstom Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Alstom Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Alstom S.A. 15,89 -0,13% Alstom S.A.

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15:13 FUCHS Kaufen DZ BANK
14:53 Sartorius vz. Outperform Bernstein Research
14:14 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
14:13 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
14:05 arGEN-X Outperform Bernstein Research
14:01 Alstom Hold Deutsche Bank AG
13:58 Roche Outperform Bernstein Research
13:55 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:55 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
13:54 BAT Buy Deutsche Bank AG
13:54 Nokia Market-Perform Bernstein Research
13:54 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:54 Verbund Sell UBS AG
13:53 Merck Hold Deutsche Bank AG
13:53 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
13:53 Klöckner Hold Deutsche Bank AG
13:52 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
13:49 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
13:31 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:31 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:01 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
12:37 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:21 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
12:21 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
12:20 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:18 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
12:11 TRATON Market-Perform Bernstein Research
11:57 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:53 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:52 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:51 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:50 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:38 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:33 Wienerberger verkaufen UBS AG
11:30 Prosus Buy Deutsche Bank AG
11:30 GEA Buy Deutsche Bank AG
11:29 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
11:27 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
11:27 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
11:24 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:15 Valeo Market-Perform Bernstein Research
11:12 Verbund Sell Deutsche Bank AG
11:06 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:54 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
10:52 Givaudan Underperform Bernstein Research
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