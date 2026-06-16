Alstom Aktie
|16,14EUR
|-0,03EUR
|-0,15%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16,30 €
|
Abst. Kursziel*:
47,28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,74%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
15.06.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.06.26
|Optimismus in Paris: CAC 40 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
15.06.26
|CAC 40 aktuell: Börsianer lassen CAC 40 zum Start steigen (finanzen.at)
|
12.06.26
|Handel in Paris: CAC 40 schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
12.06.26