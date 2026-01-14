Alstom Aktie

25,65EUR 0,10EUR 0,39%
Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

14.01.2026 08:18:21

Alstom Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 10 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Underweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11,50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
25,53 € 		Abst. Kursziel*:
-54,95%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
25,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-55,17%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

