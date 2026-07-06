Alstom Aktie

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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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06.07.2026 06:43:05

Alstom Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Juli habe er seine Schätzungen noch einmal an Wechselkursveränderungen, Großaufträge sowie Vorab-Aussagen des Zugherstellers angepasst, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seinem Ausblick. Alstom sei eine klare Turnaroundstory, und im Fokus sollten Aussagen zu Bilanz sowie zur Umsetzung der Unternehmensstrategie stehen. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Overweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16,11 € 		Abst. Kursziel*:
73,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71,62%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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