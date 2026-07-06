NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Juli habe er seine Schätzungen noch einmal an Wechselkursveränderungen, Großaufträge sowie Vorab-Aussagen des Zugherstellers angepasst, schrieb Akash Gupta am Sonntag in seinem Ausblick. Alstom sei eine klare Turnaroundstory, und im Fokus sollten Aussagen zu Bilanz sowie zur Umsetzung der Unternehmensstrategie stehen. Gupta verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft auf Ende 2027./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 22:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST





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