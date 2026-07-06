Alstom Aktie
|16,13EUR
|0,17EUR
|1,03%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte mit Blick auf den Auftragseingang und den Umsatz schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Probleme der Franzosen seien selbstverschuldet und erforderten eine sorgfältigere Planung, eine disziplinierte Umsetzung, eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen Abteilungen und möglicherweise eine stärker fokussierte Geschäftsstrategie./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,43 €
|
Abst. Kursziel*:
15,61%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,79%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
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15:58
|Euronext-Handel CAC 40 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
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12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Mittag im Plus (finanzen.at)
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09:28
|CAC 40 aktuell: CAC 40-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
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03.07.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 schließt im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Börse Paris in Grün: So bewegt sich der CAC 40 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
03.07.26
|Euronext-Handel CAC 40 sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
03.07.26
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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03.07.26
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Alstom S.A.
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|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:54
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14:54
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|16,15
|1,13%
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|15:02
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14:57
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|14:54
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14:53
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14:52
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|14:51
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|13:34
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:30
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:04
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|12:48
|Bechtle Buy
|UBS AG
|12:06
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|11:50
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:48
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|11:03
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|10:31
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:03
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:02
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:00
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:29
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:27
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:13
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:11
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|08:05
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:53
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:43
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:27
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|03.07.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK