Optimismus in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

Aktuell geht es für den ATX erneut nach oben.

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 6 531,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 188,529 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 508,55 Punkten in den Handel, nach 6 508,55 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 563,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 508,55 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,203 Prozent abwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 6 810,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der ATX bei 6 459,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der ATX 4 675,21 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,05 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.

Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 2,27 Prozent auf 27,00 EUR), Lenzing (+ 2,19 Prozent auf 11,18 EUR), Andritz (+ 1,25 Prozent auf 81,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,24 Prozent auf 179,20 EUR) und Wienerberger (+ 1,20 Prozent auf 16,04 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil DO (-0,61 Prozent auf 197,00 EUR), OMV (-0,41 Prozent auf 72,80 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,00 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 109,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 69,20 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 12 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 43,235 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at