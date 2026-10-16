AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Kursentwicklung
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16.10.2026 09:28:51
Optimismus in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone
Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 6 531,85 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 188,529 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent höher bei 6 508,55 Punkten in den Handel, nach 6 508,55 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 563,05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 508,55 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,203 Prozent abwärts. Der ATX bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.09.2026, bei 6 810,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der ATX bei 6 459,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der ATX 4 675,21 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 22,05 Prozent. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten erreicht.
Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Palfinger (+ 2,27 Prozent auf 27,00 EUR), Lenzing (+ 2,19 Prozent auf 11,18 EUR), Andritz (+ 1,25 Prozent auf 81,20 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,24 Prozent auf 179,20 EUR) und Wienerberger (+ 1,20 Prozent auf 16,04 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil DO (-0,61 Prozent auf 197,00 EUR), OMV (-0,41 Prozent auf 72,80 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,00 EUR), Erste Group Bank (-0,09 Prozent auf 109,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 69,20 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 12 706 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 43,235 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Aktien auf
Im ATX präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,55 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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