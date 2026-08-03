OMV Aktie

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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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03.08.2026 13:46:00

OMV - Barclays hebt Kursziel von 53 auf 57 Euro an

Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für den heimischen Ölkonzern OMV von 53 auf 57 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Underweight" wurde von dem Analystenteam um Lydia Rainforth unverändert beibehalten.

Das erhöhte Kursziel spiegle stärkere Raffineriemargen sowie höhere Gewinn- und Cashflow-Prognosen wider, schreiben die Analysten in ihrem Kommentar. Die besser als erwartete Performance im 2. Quartal im Downstream-Bereich zusammen mit besseren Raffineriemargen sollte laut den Experten das Cashflow-Wachstum unterstützen.

Beim Gewinn je Aktie (eps adjusted) erwarten die Barclays-Analysten nun 8,98 Euro für 2026, sowie 8,19 bzw. 7,39 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,53 Euro für 2026, sowie 5,11 bzw. 5,15 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die OMV-Titel zu Mittag an der Wiener Börse bei 63,65 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/rst

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0038 2026-08-03/13:46

Zusammenfassung: OMV AG
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57,00 €
Rating jetzt:
- 		Kurs*:
63,75 € 		Abst. Kursziel*:
-10,59%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
63,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,74%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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