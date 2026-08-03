Die Analysten von Barclays haben ihr Kursziel für den heimischen Ölkonzern OMV von 53 auf 57 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Underweight" wurde von dem Analystenteam um Lydia Rainforth unverändert beibehalten.

Das erhöhte Kursziel spiegle stärkere Raffineriemargen sowie höhere Gewinn- und Cashflow-Prognosen wider, schreiben die Analysten in ihrem Kommentar. Die besser als erwartete Performance im 2. Quartal im Downstream-Bereich zusammen mit besseren Raffineriemargen sollte laut den Experten das Cashflow-Wachstum unterstützen.

Beim Gewinn je Aktie (eps adjusted) erwarten die Barclays-Analysten nun 8,98 Euro für 2026, sowie 8,19 bzw. 7,39 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,53 Euro für 2026, sowie 5,11 bzw. 5,15 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Montag notierten die OMV-Titel zu Mittag an der Wiener Börse bei 63,65 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

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