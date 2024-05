Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Mittag steigen

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent aufwärts auf 3 441,32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 520,277 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,001 Prozent leichter bei 3 439,78 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 439,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3 438,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 449,26 Punkten.

TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 322,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.02.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 389,31 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bewegte sich der TecDAX bei 3 228,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,51 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 175,55 Zählern.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit CompuGroup Medical SE (+ 2,11 Prozent auf 28,10 EUR), Nagarro SE (+ 1,81 Prozent auf 84,55 EUR), SMA Solar (+ 1,46 Prozent auf 52,15 EUR), Kontron (+ 1,41 Prozent auf 21,60 EUR) und Nordex (+ 1,23 Prozent auf 14,78 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SÜSS MicroTec SE (-4,04 Prozent auf 54,70 EUR), AIXTRON SE (-2,90 Prozent auf 22,06 EUR), HENSOLDT (-1,04 Prozent auf 37,92 EUR), Sartorius vz (-0,79 Prozent auf 251,60 EUR) und Nemetschek SE (-0,38 Prozent auf 90,70 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 885 865 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 210,170 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,46 erwartet. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

