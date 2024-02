Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne

Beim LUS-DAX standen die Signale am ersten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der LUS-DAX den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 17 096,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 050,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 100,50 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.01.2024, den Stand von 16 628,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, bei 15 932,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 530,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 2,11 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 199,00 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4,10 Prozent auf 404,10 EUR), adidas (+ 1,97 Prozent auf 179,72 EUR), Bayer (+ 1,01 Prozent auf 28,90 EUR), Fresenius SE (+ 0,87 Prozent auf 26,67 EUR) und Siemens Energy (+ 0,76 Prozent auf 14,00 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Continental (-3,94 Prozent auf 74,02 EUR), Porsche Automobil vz (-2,97 Prozent auf 46,06 EUR), Covestro (-2,47 Prozent auf 46,98 EUR), RWE (-1,86 Prozent auf 31,21 EUR) und Sartorius vz (-1,81 Prozent auf 331,60 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 904 714 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 193,094 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,90 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at