Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
|
23.10.2026 13:29:49
Press Release: Novartis: Kisqali(R) shows -3-
https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-for-solid-tumours/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-468-1
Accessed November 2025.
21. European Society for Medical Oncology. Magnitude of Clinical Benefit
Scale Scorecard. Updated February 7, 2025. Available from:
https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-158-1.
Accessed November 2025.
22. European Society for Medical Oncology. Magnitude of Clinical Benefit
Scale Scorecard. Updated February 7, 2025. Available from:
https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-9-1.
Accessed November 2025.
Novartis Media Relations
E-mail: media.relations@novartis.com
Novartis Investor Relations
Central investor relations line: +41
61 324 7944
E-mail: investor.relations@novartis.com
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2026 07:30 ET (11:30 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Novartis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.09.26
|Studienflop nach Studienflop: Novartis gerät mit Pipeline unter Druck - Aktie trotzdem im Plus (Dow Jones)
|
08.09.26
|Novartis-Aktie deutlich leichter: Neuromuskulärer Wirkstoff verfehlt Ziel in Phase-III-Studie (finanzen.at)
|
07.09.26
|Rückschlag für Novartis bei Cholesterin-Studie - Aktie deutlich schwächer (finanzen.at)
|
01.09.26
|Novartis-Aktie im Plus: Pharmakonzern pausiert Studien wegen Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Arznei erreicht (Dow Jones)
|
06.07.26
|Novartis-Aktie kaum verändert: Konzern schließt Milliarden-Akquisition von Myricx Bio ab (finanzen.at)
|
06.07.26
|Erste Schätzungen: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Novartis legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Novartis AG (Spons. ADRS)
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|135,00
|-2,96%
|Novartis AG (Spons. ADRS)
|134,00
|-3,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.