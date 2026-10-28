Novartis Aktie

140,16EUR 1,46EUR 1,05%
Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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28.10.2026 06:48:54

Novartis Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmakonzern habe dank etablierter Produkte in einem soliden Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben, schrieb Trung Huynh in seiner am Mittwoch vorliegenden eingehenderen Betrachtung der Zahlen. Wichtig sei, dass die Schweizer weiter auf ihre entscheidenden Wachstumstreiber wie Kisqali und Kesimpta vertrauten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
Unternehmen:
Novartis AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
130,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
128,78 CHF 		Abst. Kursziel*:
0,95%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
128,78 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0,95%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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27.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Novartis Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Novartis Neutral UBS AG
26.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Novartis AG 140,16 1,05% Novartis AG

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06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:48 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06:40 Merck Equal Weight Barclays Capital
06:36 ArcelorMittal Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.26 AMD Outperform Bernstein Research
27.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
27.10.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 BioNTech Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Iberdrola Buy UBS AG
27.10.26 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 ASML NV Buy UBS AG
27.10.26 Douglas Neutral UBS AG
27.10.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
27.10.26 Porsche vz. Buy UBS AG
27.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
27.10.26 arGEN-X Outperform Bernstein Research
27.10.26 Mercedes-Benz Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 JOST Werke Buy Warburg Research
27.10.26 SUSS MicroTec Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 voestalpine buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.10.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
27.10.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
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