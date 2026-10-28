Novartis Aktie
|140,16EUR
|1,46EUR
|1,05%
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Novartis von 120 auf 130 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Pharmakonzern habe dank etablierter Produkte in einem soliden Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresprognose angehoben, schrieb Trung Huynh in seiner am Mittwoch vorliegenden eingehenderen Betrachtung der Zahlen. Wichtig sei, dass die Schweizer weiter auf ihre entscheidenden Wachstumstreiber wie Kisqali und Kesimpta vertrauten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 19:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
130,00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
128,78 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,95%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
128,78 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,95%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
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|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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|Gewinne in Zürich: Anleger lassen SPI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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Analysen zu Novartis AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|26.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Novartis AG
|140,16
|1,05%
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|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|06:36
|ArcelorMittal Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|27.10.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|27.10.26
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|27.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research