Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.04.2026 12:29:47

Press Release: Novartis receives positive CHMP -2-

References

1. Proud C, et al. Nature Medicine. 2025.

https://doi.org/10.1038/s41591-025-04103-w

2. Clinicaltrials.Gov. STRENGTH Study Results.

https://clinicaltrials.gov/study/NCT05386680. Accessed February 2026.

3. Finkel, R S et al. J. Neuromuscul. Dis. 2023;10,3:389-404.

4. Anderton RS and Mastaglia FL. Expert Rev Neurother. 2015;15(8):895--908.

5. National Organization for Rare Disorders (NORD). Spinal Muscular Atrophy.

https://rarediseases.org/rare-diseases/spinal-muscular-atrophy/. Accessed

November 2025.

6. Lorson CL, et al. Hum Mol Genet. 2010;(15):111-8.

7. Verhaart IEC, et al. Orphanet J Rare Dis. 2017.

https://doi.org/10.1186/s13023-017-0671-8.

# # #

Novartis Media Relations

E-mail: media.relations@novartis.com

Novartis Investor Relations Central investor

relations line: +41 61 324 7944 E-mail:

investor.relations@novartis.com

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2026 06:30 ET (10:30 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novartis AG (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten