Novartis Aktie
WKN: 907122 / ISIN: US66987V1098
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24.04.2026 12:29:47
Press Release: Novartis receives positive CHMP -2-
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April 24, 2026 06:30 ET (10:30 GMT)
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